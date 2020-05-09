Райола работает над переходом Погба в ПСЖ
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к уходу из клуба.
Как сообщает Le10Sport, агент француза Мино Райола ведет переговоры о переходе своего клиента в ПСЖ. Райола считает, что "Ювентус" не потянет трансфер Погба из-за кризиса связанного с пандемией коронавируса.
Напомним, что Погба также находится в сфере интересов мадридского "Реала".
Контракт футболиста с "МЮ" истекает следующим летом, однако в договоре есть опция продления еще на один год.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба. | http://soccernews.ru
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