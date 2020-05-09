Кьеллини рассказал о своей ненависти к "Интеру"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал, почему он ненавидит "Интер".

"Полагаю, что люди понимают о чем я говорю. Не хочу, чтобы мои слова неправильно поняли. Я ненавижу "Интер" по-спортивному, как Майкл Джордан ненавидит "Детройт Пистонс", например.

Я просто не могу не ненавидеть "Интер", но почти в 100% случаев, когда я пересекался с футболистами "нерадзурри" вне поля, мы просто смеялись. Спортивная ненависть - это то, что побуждает вас побеждать соперника", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

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