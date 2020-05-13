Аршавин прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Алексею Миранчуку
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в "Барселону".
"Если буду говорить, что не верю этим слухам, то скажут, что я завидую. "Барселона" может им интересоваться, однако, как мне известно, они не хотят тратить деньги и будут обменивать футболистов. С "Локомотивом" такое не пройдет, задёшево Миранчука никто не отдаст. Но если предложение будет, то нужно не думая брать такси и ехать в аэропорт.
Интерес со стороны "Севильи"? Алексей техничный футболист, его манера игры хорошо подходит для Примеры, он способен заиграть в Европе, поэтому нужно пробовать, если предоставится шанс. Если живешь футболом, в сильную команду нужно переходить", - заявил Аршавин.
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