Вратарь "Крыльев Советов" опроверг, что клуб оштрафовал его за критику правительства страны
Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов отреагировал на информацию о том, что клуб оштрафовал его за критику правительства.
"После моих высказываний пошла волна, и был эмоциональный разговор о возможных санкциях. Сумму штрафа Савин назвал почти правильную. Однако пока меня никто не штрафовал. Посмотрим, что будет завтра", - сказал Фролов.
Ранее сообщалось, что руководство клуба оштрафовало Фролова на 1,4 миллиона рублей.
Читайте также: Депутат Лебедев отреагировал на решении "Крыльев Советов" оштрафовать Фролова. | http://soccernews.ru
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