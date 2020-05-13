Вратарь "Крыльев Советов" опроверг, что клуб оштрафовал его за критику правительства страны

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов отреагировал на информацию о том, что клуб оштрафовал его за критику правительства.

"После моих высказываний пошла волна, и был эмоциональный разговор о возможных санкциях. Сумму штрафа Савин назвал почти правильную. Однако пока меня никто не штрафовал. Посмотрим, что будет завтра", - сказал Фролов.

Ранее сообщалось, что руководство клуба оштрафовало Фролова на 1,4 миллиона рублей.

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