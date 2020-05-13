Вратарь "Крыльев Советов" опроверг, что клуб оштрафовал его за критику правительства страны

Теги крылья советовевгений фролов

Вратарь "Крыльев Советов" опроверг, что клуб оштрафовал его за критику правительства страны

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов отреагировал на информацию о том, что клуб оштрафовал его за критику правительства.

"После моих высказываний пошла волна, и был эмоциональный разговор о возможных санкциях. Сумму штрафа Савин назвал почти правильную. Однако пока меня никто не штрафовал. Посмотрим, что будет завтра", - сказал Фролов.

Ранее сообщалось, что руководство клуба оштрафовало Фролова на 1,4 миллиона рублей.

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