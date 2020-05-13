Экс-игрок "Арсенала" подвергся расистским оскорблениям от фаната, который также пообещал заразить его коронавирусом
Экс-игрок "Арсенала" Иан Райт получил в свой адрес расистские оскорбления от болельщика.
Фанат Патрик О’Брайен написал ему в инстаграме, что Райт "долбаная обезьяна" и "Черномазый". Кроме того, болельщик дал обещание, что обкашляет Райата и заразит его коронавирусом, если сам им заболеет.
"Понимаю, что не стоит обращать внимание, однако такого рода сообщения все еще цепляют меня. Это просто ребенок! "Долбаная обезьяна, черномазый"...
Это написал Патрик О’Брайен. Он может писать мне такое и ни о чем не беспокоиться", - написал Райт в твиттере.
"Арсенал" отреагировал на это и поддержал экс-футболиста.
"Расизма не должно быть в футболе, как и в обществе в целом. Мы не потерпим проявления расизма в любой форме. Мы всегда будем поддерживать тебя, Иан Райт", - заявили в клубе.
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