PFA - о возобновлении АПЛ: "Футболисты - не подопытные кролики"

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PFA - о возобновлении АПЛ: "Футболисты - не подопытные кролики"

Исполнительный директор ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор поделился мнением о возможном возобновлении сезона АПЛ.

"Это неправильно, когда нам рекомендуют находиться дома больше шести недель, а потом резко начинают снимать ограничения. Футболисты - не подопытные кролики.

Важно отыскать баланс между безопасностью и попыткой максимально вернуться к нормальной жизни", - приводит слова Тэйлора Sky Sports.

Напомним, что правительство Великобритании разрешило проведение спортивных мероприятий в стране с 1 июня.

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