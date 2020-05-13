PFA - о возобновлении АПЛ: "Футболисты - не подопытные кролики"
Исполнительный директор ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор поделился мнением о возможном возобновлении сезона АПЛ.
"Это неправильно, когда нам рекомендуют находиться дома больше шести недель, а потом резко начинают снимать ограничения. Футболисты - не подопытные кролики.
Важно отыскать баланс между безопасностью и попыткой максимально вернуться к нормальной жизни", - приводит слова Тэйлора Sky Sports.
Напомним, что правительство Великобритании разрешило проведение спортивных мероприятий в стране с 1 июня.
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