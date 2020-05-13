Люк Шоу назвал лучшего игрока "МЮ" в этом сезоне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, кого он считает лучшим футболистом клуба в этом сезоне.

"Харри Магуайр играл великолепно, однако я не могу не упомянуть Аарона Уан-Биссаку. По моему мнению, он был самым стабильным футболистом в этом сезоне. Помню только одну его ошибку - пенальти в игре против "Уотфорда", - приводит слова Шоу Goal.com.

В этом сезоне на счету Уан-Биссаки два ассиста в 34 играх. После 29 туров "МЮ" занимает в АПЛ пятое место.

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