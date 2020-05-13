Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона

1 Теги рпл

Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона

Среди футболистов РПЛ провели голосование о возобновлении чемпионата.

Футболистам задали вопрос: "Если игры состоятся, то должны ли они проходить при пустых трибунах?"

В опросе участвовало 87 игроков - и россияне, и легионеры. Большая часть - основные футболисты своих клубов. 68,4% ответили, что сезон нужно возобновить без зрителей.

Напомним, что решение о возобновлении РПЛ будет приниматься 15 мая.

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