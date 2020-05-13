Бавария" до 15 мая должна принять решение о выкупе Перишича
"Бавария" в ближайшее время должна определится с будущим арендованного хавбека Ивана Перишича.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, срок действия опции выкупа 31-летнего хорвата истекает 15 мая.
Напомним, что "Бавария" арендовала Перишича у "Интера" с правом выкупа за 20 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб готов расстаться с игроком.
Перишич провел за "Баварию" 22 матча, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.
Читайте также: Хави Мартинес близок к уходу из "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" нацелился на лучшего бомбардира Серии А
-
"Барселона" хочет договориться о трансфере Лаутаро Мартинеса до конца месяца
-
Медведев отреагировал на слухи о том, что "Милан" интересуется Дзюбой
-
"Динамо" хочет подписать двух воспитанников "Енисея"
-
Дзюба пошутил над Жирковым
-
2
"Барселона" достигла устного соглашения с Лаутаро Мартинесом
-
"Аэрофлот" прекратит сотрудничество с РФС
-
Торрес отказывается продлевать контракт с "Валенсией"
-
Рабьо пошутил про конфликт с "Ювентусом"
-
Определился фаворит в борьбе за "нового Пирло"
-
"Челси" интересен хавбек "Манчестер Юнайтед"
-
1
В шорт-лист "Барселоны" попали три защитника "Ювентуса"
-
Бавария" до 15 мая должна принять решение о выкупе Перишича
-
"Тоттенхэм" предложит "Ювентусу" обмен игроками
-
1
Стали известны результаты голосования среди футболистов РПЛ о возобновлении сезона
-
Люк Шоу назвал лучшего игрока "МЮ" в этом сезоне
-
PFA - о возобновлении АПЛ: "Футболисты - не подопытные кролики"
-
1
Дзюба может стать заменой Ибрагимовичу в "Милане"
-
Экс-игрок "Арсенала" подвергся расистским оскорблениям от фаната, который также пообещал заразить его коронавирусом
-
Вратарь "Крыльев Советов" опроверг, что клуб оштрафовал его за критику правительства страны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16