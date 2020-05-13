Бавария" до 15 мая должна принять решение о выкупе Перишича

Теги бавария мюнхениван перишичинтер милан

Бавария" до 15 мая должна принять решение о выкупе Перишича

"Бавария" в ближайшее время должна определится с будущим арендованного хавбека Ивана Перишича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, срок действия опции выкупа 31-летнего хорвата истекает 15 мая.

Напомним, что "Бавария" арендовала Перишича у "Интера" с правом выкупа за 20 миллионов евро. Отмечается, что итальянский клуб готов расстаться с игроком.

Перишич провел за "Баварию" 22 матча, в которых отметился 5 голами и 7 ассистами.

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