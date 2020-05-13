В шорт-лист "Барселоны" попали три защитника "Ювентуса"

"Барселона" планирует усилить защиту в летнее трансферное окно.

По сведениям Mundo Deportivo, в сферу интересов каталонцев попали сразу три защитника "Ювентуса": Даниэле Ругани, Маттия Де Шильо и Маттейс де Лигт.

Также в шорт-листе "сине-гранатовых" фигурирует Милан Шкриньяр из "Интера".

После 27 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Реал" на два очка.

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