Рабьо пошутил про конфликт с "Ювентусом"

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Рабьо пошутил про конфликт с "Ювентусом"

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо пошутил о своем конфликте с клубом.

Футболист выложил фото, подписав его: "Когда понимаешь, что это твой последний день на забастовке".

Ранее появилась информация, что Рабьо отказывается возвращаться в клуб из-за сокращения зарплаты.

В этом сезоне Рабьо провел 24 матча, однако результативными действиями не отличился.

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