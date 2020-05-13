Торрес отказывается продлевать контракт с "Валенсией"

Вингер "Валенсии" Ферран Торрес игнорирует предложение клуба о продлении соглашения.

Как сообщает AS, в клубе полагают, что такое поведение означает, что футболист отказывается от продления соглашения. Контракт игрока с "Валенсией" истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере Торреса заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Боруссия", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

Торрес является воспитанником "Валенсии". В этом сезоне на его счету 6 голов и 7 ассистов в 35 матчах.

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