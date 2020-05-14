Барцальи покинул тренерский штаб "Ювентуса"

Экс-игрок "Ювентуса" Андреа Барцальи объявил об уходе из тренерского штаба туринского клуба.

"Я почувствовал, что мне необходимо больше времени уделять семье, которая молча в течение долгих лет поддерживала и сопровождала меня. Я решил отдать предпочтение одной семье, несмотря на другую, "Ювентус", с которой всегда буду связан и вечно благодарен. Однако это правильный выбор", - заявил Барцальи.

Барцальи выступал за "Ювентус" с 2011 по 2019 год. Должность технического ассистента Маурицио Сарри он занимал с сентября 2019 года.

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