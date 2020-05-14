"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Санчо

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"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Санчо

Вингер "Шальке" Рабби Матондо попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Metro, "МЮ" видит в 19-летнем валлийце альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

Матондо перешел в "Шальке" зимой 2019 года и подписал с клубом контракт до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Матондо один забитый гол в 14 матчах.

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