"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина

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"Локомотив" до приглашения Николича предлагал пост тренера ассистенту Сёмина

Ассистент главного тренера "Локомотива" Олег Пашинин мог сменить Юрия Сёмина после его ухода.

Как сообщает "Чемпионат", московский клуб зимой делал подобное предложение, однако Пашинин отказался.

Отмечается, что это происходило до начала переговоров с Марко Николичем.

Пашинин входит в тренерский штаб "Локомотива" с лета 2015 года.

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