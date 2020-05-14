Футболист "Вулверхэмптона" отправился на вечеринку с красотками из телешоу, нарушив карантин

Хавбек "Вулверхэмптона" Морган Гиббс-Уайт нарушил карантин, отправившись на вечеринку с двумя красотками из реалити-шоу "Остров любви".

Ранее игрок призывал людей покидать дома только в случае крайней необходимости, а 7 мая он отдыхал в компании Джорджии Стил и Эльмы Пазар.

Сообщается, что вечеринка длилась около девяти часов с шести вечера до трех ночи. В "Вулверхэмптоне" обещали разобраться с игроком.

В этом сезоне Гиббс-Уайт провел 13 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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