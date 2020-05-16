Семак: "Контракт в фазе переговоров и обсуждений"

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Семак: "Контракт в фазе переговоров и обсуждений"

Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах с клубом о новом соглашении.

"Я назвал свои условия нашему генеральному директору Александру Медведеву. Думаю, что ничего не решаемого там нет. Контракт в фазе переговоров и обсуждений", - заявил Семак.

Отметим, что действующий контракт тренера с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб завоевал чемпионство.

Читайте также: "Зенит" договорился с Семаком о новом контракте. | http://soccernews.ru
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