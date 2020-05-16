"Айнтрахт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" одержала выездную победу над "Айнтрахтом".

Благодаря победе "Боруссия" поднялась на третье место, а "Айнтрахт" остался на 13-м.

"Айнтрахт" - "Боруссия М" 1:3

Голы: Плеа, 1 - 0:1, Тюрам, 7 - 0:2, Бенсебайни (пен), 73 - 0:3, Андре Силва, 81 - 1:3

"Айнтрахт": Трапп, Абраам (Хасебе, 74), Туре, Ндика (Кор, 83), Хинтереггер, Костич, Роде, Ильзанкер (Чендлер, 74), Соу (Андре Силва, 46), Камада (Гачинович, 78), Дост.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Бенсебайни (Вендт, 78), Эльведи, Лайнер, Нойхаус (Бенеш, 90), Штробль, Хофманн, Плеа (Янчке, 90), Тюрам (Херрманн, 66), Эмболо (Штиндль, 78).

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