Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году

Теги александр головинсергей пиняевфедор смолов

Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году

Transfermarkt представил рейтинг самых просматриваемых российских футболистов в 2020 году.

Так, первое место занял хавбек "Монако" Александр Головин, чью страницу посетили более 24000 раз.

Второе место досталось воспитаннику "Чертаново" Сергею Пиняеву, который проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед". В топ-3 также вошел форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в аренде в "Сельте".

Головин перебрался в "Монако" в 2018 году. В этом сезоне на его счету 3 гола и 4 ассиста в 30 играх.

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