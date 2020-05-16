"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге
"Севилья" занимается поиском замены хавбеку Эвере Банеге, который летом уйдет в "Аль-Шабаб".
По сведениям Estadio Deportivo, в шорт-лист клуба попали Родриго де Пауль ("Удинезе"), Хосе Кампанья ("Леванте"), Вилан Сипрьен ("Ницца") и Бенжамен Буриго ("Ренн").
Отмечается, что над покупкой нового полузащитника работает лично спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.
Банега выступает за "Севилью" с 2014 года. В этом сезоне он провел 29 матчей, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.
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