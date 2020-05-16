"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге

Теги севильяродриго де паульвилан сипрьенэвер банега

"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге

"Севилья" занимается поиском замены хавбеку Эвере Банеге, который летом уйдет в "Аль-Шабаб".

По сведениям Estadio Deportivo, в шорт-лист клуба попали Родриго де Пауль ("Удинезе"), Хосе Кампанья ("Леванте"), Вилан Сипрьен ("Ницца") и Бенжамен Буриго ("Ренн").

Отмечается, что над покупкой нового полузащитника работает лично спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.

Банега выступает за "Севилью" с 2014 года. В этом сезоне он провел 29 матчей, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.

Читайте также: Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"

Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов