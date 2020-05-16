"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге

"Севилья" занимается поиском замены хавбеку Эвере Банеге, который летом уйдет в "Аль-Шабаб".

По сведениям Estadio Deportivo, в шорт-лист клуба попали Родриго де Пауль ("Удинезе"), Хосе Кампанья ("Леванте"), Вилан Сипрьен ("Ницца") и Бенжамен Буриго ("Ренн").

Отмечается, что над покупкой нового полузащитника работает лично спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи.

Банега выступает за "Севилью" с 2014 года. В этом сезоне он провел 29 матчей, в которых забил два гола и отдал семь ассистов.

Читайте также: Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб. | http://soccernews.ru