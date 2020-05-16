Экс-игрок "Анжи" и "Терека" рассказал, какие были премиальные за победу над топ-клубами

Экс-игрок "Анжи" и "Терека" Шамиль Лахиялов вспомнил о премиальных за победы в матче против "Спартака" и "Зенита".

"Фантастические эмоции были, когда с "Тереком" одолели "Зенит" со счетом 3:2. И премиальные тогда были невероятные. Круто было "Спартак" в "Лужниках" разгромить 3:0. У них тогда еще юбилей какой-то был.

Какие были премиальные? Рамзан Ахматович Кадыров объявил пятикратные. А за "Спартак" Сулейман Керимов дал по миллиону рублей каждому", - заявил Лахиялов.

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