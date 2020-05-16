Мертенс готов продлить контракт с "Наполи", но при одном условии
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может продлить контракт с клубом.
Как сообщает Football Italia, 33-летний бельгиец готов подписать новое двухлетнее соглашение, но при условии, что клуб выплатит ему большой подписной бонус.
Действующий контракт футболиста с клубом истекает этим летом. Ранее интерес к игроку проявлял "Интер".
В текущем сезоне на счету Мертенса 12 забитых мячей и 6 ассистов в 29 матчах.
Читайте также: Мертенс согласовал контракт с "Интером". | http://soccernews.ru
главное
-
Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"
-
"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками
-
В "Локомотиве" отреагировали на обнаружение коронавируса у Фарфана
-
Три клуба РПЛ нелегально тренируются во время карантина
-
У нападающего "Локомотива" Фарфана диагностирован коронавирус
Лента новостей
-
Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"
-
Фарфан рассказал о своем самочувствии
-
Николич изучает состав второй команды "Локомотива"
-
"Арсенал" нашел замену Обамеянгу в "Реале"
-
1
Журналист Алексеев высказался о новом тренере "Локомотива" Николиче
-
В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки
-
Кьеллини рассказал об уходе Конте из "Ювентуса"
-
2
Тальяфико согласился на переход в "Барселону"
-
Мертенс готов продлить контракт с "Наполи", но при одном условии
-
Экс-игрок "Анжи" и "Терека" рассказал, какие были премиальные за победу над топ-клубами
-
ESPN продемонстрировал, как проходят послематчевые интервью в Бундеслиге
-
"Севилья" определила четырех кандидатов на замену Банеге
-
Головин - самый просматриваемый российский футболист на Transfermarkt в 2020 году
-
Три российских топ-клуба поборются за хавбека "Милана"
-
1
"Айнтрахт" проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в матче Бундеслиги
-
БАТЭ разгромил "Слуцк", брестское "Динамо" уступило "Энергетику"
-
Семак: "Контракт в фазе переговоров и обсуждений"
-
Сёмин поддержал заразившегося коронавирусом Фарфана
-
"Боруссия" впервые за 54 года обыграла "Шальке" с разницей в 4 мяча
-
1
"No Semin, no party": экс-тренер "Локомотива" анонсировал общение с болельщиками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16