Мертенс готов продлить контракт с "Наполи", но при одном условии

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может продлить контракт с клубом.

Как сообщает Football Italia, 33-летний бельгиец готов подписать новое двухлетнее соглашение, но при условии, что клуб выплатит ему большой подписной бонус.

Действующий контракт футболиста с клубом истекает этим летом. Ранее интерес к игроку проявлял "Интер".

В текущем сезоне на счету Мертенса 12 забитых мячей и 6 ассистов в 29 матчах.

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