Защитник "Уотфорда": "Не знал бы, что у меня коронавирус, если бы не обязательная проверка"

Защитник "Уотфорда" Адриан Мариаппа высказался об обнаружении у себя коронавируса.

"Немного жутковато чувствовать себя нормально и практически не покидать дом, однако все равно заразиться коронавирусом. Не знал бы, что у меня коронавирус, если бы не обязательная проверка.

Я проживаю в одном доме со своей девушкой и тремя детьми. Теперь опасаюсь за них. Самочувствие у них нормальное, симптомов нет, однако теперь я стараюсь соблюдать дистанцию", - приводит слова Мариаппа The Telegraph.

В этом сезоне на счету футболиста 18 матчей во всех турнирах.

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