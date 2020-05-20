"Челси" продлил контракт с Жиру
"Челси" подписал новое соглашение с форвардом Оливье Жиру.
Как сообщает сайт клуба, новый договор будет действовать до конца следующего сезона. Напомним, что предыдущий контракт игрока истекал этим летом.
Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года. За это время он провел 76 игр и забил 21 гол.
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|Команда
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|27
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|4
|Челси
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|44
|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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|18