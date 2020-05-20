"Челси" продлил контракт с Жиру

"Челси" подписал новое соглашение с форвардом Оливье Жиру.

Как сообщает сайт клуба, новый договор будет действовать до конца следующего сезона. Напомним, что предыдущий контракт игрока истекал этим летом.

Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года. За это время он провел 76 игр и забил 21 гол.

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