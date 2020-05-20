ПСЖ вышел из гонки за Кулибали
ПСЖ отказался от идеи покупки защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Как сообщает Football Italia, руководство французского клуба посчитало, что "Наполи" требует за футболисту завышенную сумму.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы хотят выручить с продажи Кулибали не менее 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Кулибали провел 21 игру, но результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13