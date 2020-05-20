Один из лидеров "Краснодара" заболел коронавирусом

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеграм-канал "Ложа прессы", а позже информацию подтвердил канал "ЭкСпорт".

По сведениям источника, "Краснодар" начал тренировки до получения результатов тестирования. Таким образом, Сулейманов контактировал с другими игроками и прочим персоналом.

Отмечается, что футболист был изолирован, хотя, согласно правилам, на 14-дневный карантин должна была уйти вся команда. "Краснодар" информацию пока никак не прокомментировал.

Читайте также: "Краснодар" на длительный срок теряет Ари. | http://soccernews.ru