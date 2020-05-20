Один из лидеров "Краснодара" заболел коронавирусом
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов заразился коронавирусом.
Об этом сообщил телеграм-канал "Ложа прессы", а позже информацию подтвердил канал "ЭкСпорт".
По сведениям источника, "Краснодар" начал тренировки до получения результатов тестирования. Таким образом, Сулейманов контактировал с другими игроками и прочим персоналом.
Отмечается, что футболист был изолирован, хотя, согласно правилам, на 14-дневный карантин должна была уйти вся команда. "Краснодар" информацию пока никак не прокомментировал.
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|Спартак Москва
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|Урал
|22
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|11
|Тамбов
|22
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|Ахмат
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