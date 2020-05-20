"Локомотив" хочет подписать экс-игрока "Милана"

Хавбек "Хераклеса" Александр Меркель может продолжить карьеру в России.

Как сообщает "Чемпионат", в услугах 28-летнего игрока заинтересован "Локомотив". Отметим, что летом у Меркеля истекает контракт с голландским клубом.

В этом сезоне на счету футболиста два гола и четыре ассиста в 28 играх. Меркель известен тем, что с 2009 по 2011 год играл в "Милане".

Напомним, что ранее "Локомотив" возглавил серб Марко Николич.

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