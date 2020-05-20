"Краснодар" сделал заявление касательно травмы Ари

В "Краснодаре" отреагировали на слухи о том, что нападающий Ари травмировался во время двусторонней игры на тренировке.

"Это ложная информация. Ари действительно травмирован. Согласно политике клуба, мы не распространяем информацию о травмах футболистов. Однако на этот раз мы сделаем заявление: Ари травмировался в конце марта, был прооперирован 3 апреля и сейчас восстанавливается.

Касательно слухов о возобновлении тренировок, мы заявляем, что 2 апреля команда была отправлена в отпуск, который завершился 2 мая. После отпуска, те игроки, которые были за пределами края, были вызваны в расположение клуба и проходили двухнедельный карантин по месту жительства в Краснодаре.

Пятеро легионеров, улетавшие домой, вернуться в Россию на этой неделе. Остальные футболисты поддерживают форму на полях базы клуба. Однако мы еще раз повторяем, что групповые тренировки не проводятся", - говорится в заявлении клуба.

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