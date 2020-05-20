БАТЭ на выезде одолел брестское "Динамо"
В рамках 10-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проиграло БАТЭ.
БАТЭ лидирует в чемпионате, опережая "Торпедо Жодино" на 3 очка. "Динамо" идет на восьмой позиции.
"Динамо" Брест - БАТЭ 1:3
Голы: Драгун, 31 - 0:1, Милевский, 40 - 1:1, Нехайчик, 73 - 1:2, Милич, 80 - 1:3
"Динамо" Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18