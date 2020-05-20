БАТЭ на выезде одолел брестское "Динамо"

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БАТЭ на выезде одолел брестское "Динамо"

В рамках 10-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проиграло БАТЭ.

БАТЭ лидирует в чемпионате, опережая "Торпедо Жодино" на 3 очка. "Динамо" идет на восьмой позиции.

"Динамо" Брест - БАТЭ 1:3

Голы: Драгун, 31 - 0:1, Милевский, 40 - 1:1, Нехайчик, 73 - 1:2, Милич, 80 - 1:3

"Динамо" Брест: Павлюченко, Павловец, Витус, Кики, Кисляк, Савицкий, Нойок (Садовский, 85), Милевский (Быков, 74), Юзепчук, Гордейчук (Кривец, 66), Лаптев.

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Настич, Волков, Стасевич (Бессмертный, 84), Яблонский, Бага (Виллумссон, 69), Драгун, Нехайчик (Милич, 77), Скавыш.     

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