Клуб МЛС подтвердил назначение Стама на пост тренера команды

Экс-игрок сборной Нидерландов Яп Стам возглавил американский "Цинциннати".

Клуб на официальном сайте подтвердил назначение, однако Стам пока не может подписать контракт из-за проблем с въездом в США из-за коронавируса.

Отмечается, что Стам должен заключить соглашение на полтора года с опцией продления еще на один сезон.

За свою тренерскую карьеру Стам работал в "Фейеноорде", "Зволле" и "Рединге".

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