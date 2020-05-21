Клуб МЛС подтвердил назначение Стама на пост тренера команды
Экс-игрок сборной Нидерландов Яп Стам возглавил американский "Цинциннати".
Клуб на официальном сайте подтвердил назначение, однако Стам пока не может подписать контракт из-за проблем с въездом в США из-за коронавируса.
Отмечается, что Стам должен заключить соглашение на полтора года с опцией продления еще на один сезон.
За свою тренерскую карьеру Стам работал в "Фейеноорде", "Зволле" и "Рединге".
Читайте также: Клубы МЛС возвращаются к тренировкам. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом
-
"Зенит" анонсировал продление контрактов с рядом игроков
-
РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа
-
"РБ-Спорт": "Зенит" готов продлить контракт с Ивановичем
-
Три футболиста "Оренбурга" переболели коронавирусом
Лента новостей
-
Николич все еще не имеет разрешения на работу в России
-
"Ювентус" вновь начал работать над возвращением Погба
-
"Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу "Трабзонспора"
-
Клуб МЛС подтвердил назначение Стама на пост тренера команды
-
1
РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом
-
1
Три легионера ЦСКА вернулись в Москву
-
2
Рабьо и Алексис Санчес попали в символическую сборную провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport
-
1
Фанаты "Локомотива" вывесили баннер об уходе Сёмина напротив офиса РЖД
-
1
Кьеллини - об укусе Суареса на ЧМ-2014: "Я тоже сукин сын на поле и горжусь этим"
-
1
"Зенит" анонсировал продление контрактов с рядом игроков
-
1
РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа
-
1
В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ
-
4
Все игроки "Ювентуса" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
1
"Ахмат" продлит контракты с Глушаковым и другими игроками до конца сезона
-
1
"РБ-Спорт": "Зенит" готов продлить контракт с Ивановичем
-
1
Три футболиста "Оренбурга" переболели коронавирусом
-
1
Алексей Миранчук помог девочке с мышечной атрофией
-
1
22 мая игроки "Динамо" приступит к тренировкам
-
1
"Наполи" получил разрешение на переговоры с игроком "Гремио" Эвертоном
-
1
Промес в инстаграме опубликовал мечтательный пост
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34