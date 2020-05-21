"Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу "Трабзонспора"

"Ливерпуль" нацелился на вратаря "Трабзонспора" Угурджана Чакыра.

Как сообщает Sport Witness, мерсисайдцы готовы заплатить за 24-летнего голкипера 25 миллионов евро. При этом Чакыру обещают место дублера Алиссона.

Напомним, что помимо Алиссона, в "Ливерпуле" есть еще четыре голкипера: Адриан, Лорис Кариус, Энди Лонегран и Кевин Кэллехер.

В текущем сезоне Чакыр провел 33 игры, в которых пропустил 37 голов.

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