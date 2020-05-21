"Ювентус" вновь начал работать над возвращением Погба

"Ювентус" возобновил переговоры по трансферу хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям Le10Sport, представители "старой синьоры" вновь связались с агентом футболиста Мино Райолой после нескольких месяцев затишья.

Напомним, что Погба еще летом хотел покинуть клуб, однако "МЮ" просил за него слишком большие деньги.

Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В этом сезоне француз провел 8 игр и отдал две голевые передачи.

Читайте также: "Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба. | http://soccernews.ru