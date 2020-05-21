Николич все еще не имеет разрешения на работу в России
Новый наставник "Локомотива" Марко Николич имеет проблемы с получение рабочей визы в России.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", на решение этих вопросов уйдет некоторое время. Кроме того, по прибытию в Москву серб будет отправлен на двухнедельный карантин.
Предполагается, что Николич приступит к исполнению обязанностей во второй половине июня.
Николич сменил на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. После 22 туров клуб идет в РПЛ на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20