Николич все еще не имеет разрешения на работу в России

Новый наставник "Локомотива" Марко Николич имеет проблемы с получение рабочей визы в России.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", на решение этих вопросов уйдет некоторое время. Кроме того, по прибытию в Москву серб будет отправлен на двухнедельный карантин.

Предполагается, что Николич приступит к исполнению обязанностей во второй половине июня.

Николич сменил на посту тренера "Локомотива" Юрия Семина. После 22 туров клуб идет в РПЛ на втором месте.

Читайте также: Николич изучает состав второй команды "Локомотива". | http://soccernews.ru