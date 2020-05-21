Лукаку рассказал, за что он обиделся на Виллаша-Боаша

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку высказался о неучастии в Лиге Чемпионов 2011/12.

Напомним, что тогда тренер "Челси" Андре Виллаш-Боаш не включил Лукаку в заявку. В итоге "синие" выиграли турнир.

"Ди Маттео сообщил мне, что я отправлюсь на финал с командой. Он посчитал, что поехать в Мюнхен должны все, включая тех, кто был дисквалифицирован, а также ребят вне заявки. Я благодарен ему за это.

Победа в Лиге Чемпионов - это моя мечта. Хочется праздновать вместе с командой. Это в принципе хорошо, когда тебе 19 лет. Я рад за клуб, однако один человек многое отнял у меня. Это Андре Виллаш-Боаш. Я никогда не прощу его за это.

Если я не принимал участия в победе, то это не мой трофей. Я всегда так считал с 11 лет", - цитирует Лукаку Goal.com.

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