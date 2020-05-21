Роналду просит "Ювентус" подписать лидера "Фиорентины"

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Роналду просит "Ювентус" подписать лидера "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может перебраться в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду просит клуб о подписании 22-летнего итальянца. Португалец в случае необходимости готов поспособствовать трансферу.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" требует за одного из своих лидеров не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Кьезы также заинтересованы "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Челси".

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