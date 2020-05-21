Уткин назвал лучших легионеров в истории РПЛ
Журналист Василий Уткин перечислил лучших легионеров в истории РПЛ.
"Является ли Вагнер Лав лучшим легионером? Возможно. А возможно, и нет. Однако я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания - футболиста в команду и команды в футболиста.
Наверное, на этом все. Выступающие за "Анжи" провели в РПЛ слишком мало времени", - заявил Уткин.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Халк защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 год. Промес играл в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20