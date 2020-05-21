Уткин назвал лучших легионеров в истории РПЛ

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Уткин назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Журналист Василий Уткин перечислил лучших легионеров в истории РПЛ.

"Является ли Вагнер Лав лучшим легионером? Возможно. А возможно, и нет. Однако я бы точно поставил Вагнера выше Халка. Может быть, Промес. Это был удивительный случай попадания - футболиста в команду и команды в футболиста.

Наверное, на этом все. Выступающие за "Анжи" провели в РПЛ слишком мало времени", - заявил Уткин.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Халк защищал цвета "Зенита" с 2012 по 2016 год. Промес играл в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.

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