Бакаев заразился коронавирусом, Зобнин уже перенес инфекцию

Футболисты "Спартака" сдали тест на коронавирус перед командным сбором.

Как сообщает сайт клуба, заболевание было обнаружено у хавбека Зелимхана Бакаева. Игрок остается в Москве, где будет переносить болезнь дома.

Также отмечается, что тест Романа Зобнина показал наличие в крови антител. Футболист уже переболел во время самоизоляции.

В понедельник будет проводиться еще одно медобследование команды, по результатам которого Зобнина допустят к тренировкам с командой.

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