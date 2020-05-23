В "Боруссии" подтвердили грядущий уход Гётце
Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил о грядущем уходе Марио Гётце из клуба.
"Гётце покинет нас летом. Это было обоюдное и уважительное решение. Марио - замечательный парень", - заявил Цорк.
Гётце выступал за "Боруссию" с 2010 по 2013 год, а также с 2016 по н.в.
В этом сезоне на счету игрока 3 забитых мяча и один ассист в 20 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17