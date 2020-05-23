В "Боруссии" подтвердили грядущий уход Гётце

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В "Боруссии" подтвердили грядущий уход Гётце

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк сообщил о грядущем уходе Марио Гётце из клуба.

"Гётце покинет нас летом. Это было обоюдное и уважительное решение. Марио - замечательный парень", - заявил Цорк.

Гётце выступал за "Боруссию" с 2010 по 2013 год, а также с 2016 по н.в.

В этом сезоне на счету игрока 3 забитых мяча и один ассист в 20 играх.

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