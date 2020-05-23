"Спартак" собрал на командный сбор 25 футболистов
"Спартак" проводит сбор на клубной базе в Тарасовке.
Как сообщает сайт клуба, на сборы перед возобновление сезона прибыло 25 игроков.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров и Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Илья Голосов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Никита Бакалюк;
Нападающие: Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе и Александр Соболев.
Отмечается, что пока руководить тренировками будет тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.
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