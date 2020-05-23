"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфурт

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче Бундеслиги

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом".

"Бавария" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Боруссию" на 4 очка. "Айнтрах" идет на 13-м месте.

"Бавария" - "Айнтрахт" 5:2

Голы: Горетцка, 17 - 1:0, Мюллер, 41 - 2:0, Левандовски, 46 - 3:0, Хинтереггер, 52 - 3:1, Хинтереггер, 55 - 3:2, Дэвис, 61 - 4:2, Хинтереггер (аг), 74 - 5:2

"Бавария": Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 73), Алаба, Павар, Киммих (Кюизанс, 85), Коман (Зиркзее, 85), Дэвис, Перишич (Гнабри, 64), Горетцка, Левандовски, Мюллер.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Ндика (Чендлер, 46), Хинтереггер, да Кошта (Дурм, 76), Костич, Гачинович (Соу, 71), Роде (Камада, 71), Фернандес, Ильзанкер, Андре Силва (Дост, 76).  

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Герта Герта 27 34
11 Кельн Кельн 26 33
12 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц 05 Майнц 05 26 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 23
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов