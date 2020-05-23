Карпов: "В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды"

Теги арсенал тулаюрий семин

Карпов: "В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды"

Журналист Иван Карпов высказался о слухах, что Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".

"В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды. Однако они действительно находятся в поиске нового наставника. "Арсенал" продлит соглашение с Игорем Черевченко на следующей неделе, однако лишь до конца сезона", - заявил Карпов.

Напомним, что 31 мая у Сёмина истекает контракт с "Локомотивом".

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