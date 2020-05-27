Уилшер: "Арсенал" мог бы выиграть АПЛ, если ван Перси, Фабрегас и Насри не покинули бы клуб"

Хавбек "Вест Хэма" Джек Уилшер высказался о том, почему "Арсенал" в свое время не смог стать чемпионом Англии.

"Я был опустошен, когда ван Перси ушел в "МЮ". Он забил 30 голов за сезон и был нашим капитаном. Я думал, что "Арсенал" готов побороться за чемпионство, однако он перебрался к нашему главному сопернику. Было сложно это принять.

Я был в команде, когда уходили Фабрегас, Насри и другие топ-футболисты. Мы могли бы выиграть АПЛ, если бы сохранили ту команду", - приводит слова Уилшера ВВС.

Напомним, что Уилшер выступал за "канониров" с 2008 по 2018 год.

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