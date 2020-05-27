"Ювентус" передумал возвращать Погба

"Ювентус" не будет подписывать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба этим летом.

По сведениям Corriere dello Sport, руководство "старой синьоры" свернуло переговоры по футболисту, так как признало, что не сможет подписать Погба из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро, однако "МЮ" требовал еще большую сумму.

В этом сезоне Погба провел 8 игр и отметился двумя голевыми передачами.

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