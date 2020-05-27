Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"

Агент Дмитрий Селюк высказался о том, что "Локомотив" хочет приобрести игрока "Лацио" Милана Баделя за 3,5 миллиона евро.

"Удивительно работают виртуозы из "Локомотива". Бадель находится в бесплатной аренде в "Фиорентине", часть зарплаты выплачивает "Лацио", а наши умники готовы отдать за 31-летнего игрока 3,5 миллиона евро плюс зарплата. К сведению, Бадель провел полностью всего один матч. Видимо, еле ходит.

"Химки" пытаются найти спонсора. На ту сумму, которую готов потратить "Локомотив", можно содержать "Химки" в РПЛ. Лучше помогите губернатору Московской области", - заявил Селюк.

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