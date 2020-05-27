Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"

Теги дмитрий селюклокомотив москвамилан бадельхимки

Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"

Агент Дмитрий Селюк высказался о том, что "Локомотив" хочет приобрести игрока "Лацио" Милана Баделя за 3,5 миллиона евро.

"Удивительно работают виртуозы из "Локомотива". Бадель находится в бесплатной аренде в "Фиорентине", часть зарплаты выплачивает "Лацио", а наши умники готовы отдать за 31-летнего игрока 3,5 миллиона евро плюс зарплата. К сведению, Бадель провел полностью всего один матч. Видимо, еле ходит.

"Химки" пытаются найти спонсора. На ту сумму, которую готов потратить "Локомотив", можно содержать "Химки" в РПЛ. Лучше помогите губернатору Московской области", - заявил Селюк.

Читайте также: Селюк: "Уткин оскорбляет не только Сёмина, но и весь тренерский цех России". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Marca: "Реал" продлил контракт с Каземиро

Marca: "Реал" продлил контракт с Каземиро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов