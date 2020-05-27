Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"
Агент Дмитрий Селюк высказался о том, что "Локомотив" хочет приобрести игрока "Лацио" Милана Баделя за 3,5 миллиона евро.
"Удивительно работают виртуозы из "Локомотива". Бадель находится в бесплатной аренде в "Фиорентине", часть зарплаты выплачивает "Лацио", а наши умники готовы отдать за 31-летнего игрока 3,5 миллиона евро плюс зарплата. К сведению, Бадель провел полностью всего один матч. Видимо, еле ходит.
"Химки" пытаются найти спонсора. На ту сумму, которую готов потратить "Локомотив", можно содержать "Химки" в РПЛ. Лучше помогите губернатору Московской области", - заявил Селюк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20