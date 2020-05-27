В АПЛ определились с приблизительной датой начала нового сезона

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В АПЛ определились с приблизительной датой начала нового сезона

Руководство АПЛ хочет начать сезон 2020/21 12 или 13 сентября.

Как сообщает Daily Mail, дата старта нового сезона будет определена 28 мая на заседании руководства. Однако окончательное решение будет принято только после согласия всех клубов.

Действующий сезон АПЛ могут возобновить в июне. На данный момент клубам разрешили проводить полноценные контактные тренировки.

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