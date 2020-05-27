Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"

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Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о "Золотом мяче".

"Выиграть "Золотой мяч" было бы здорово, однако у меня нет навязчивой идеи по этому поводу. Я не думаю, что обязан получить его в следующем сезоне или в том, что будет после него. В этом вопросе у меня нет временных границ.

Для меня в приоритете интересы клуба и сборной Франции. И если за мои выступления меня наградят "Золотым мячом", то это будет приятный бонус", - приводит слова Мбаппе Mirror.

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