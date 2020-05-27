Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о "Золотом мяче".
"Выиграть "Золотой мяч" было бы здорово, однако у меня нет навязчивой идеи по этому поводу. Я не думаю, что обязан получить его в следующем сезоне или в том, что будет после него. В этом вопросе у меня нет временных границ.
Для меня в приоритете интересы клуба и сборной Франции. И если за мои выступления меня наградят "Золотым мячом", то это будет приятный бонус", - приводит слова Мбаппе Mirror.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13