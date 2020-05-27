"Милан" интересуется форвардами "Наполи" и "Реала"
"Милан" находится в поисках нового центрального форварда.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов "россонери" входят нападающий "Реала" Лука Йович и форвард "Наполи" Аркадиуш Милик.
Соглашение Милика с клубом истекает летом 2021 года, но президент неаполитанцев не станет отпускать игрока задешево.
"Реал" оценивает Йовича в 40-50 миллионов евро. Кроме того, футболисту придется пойти на понижение зарплаты, так как "Милан" не сможет позволить себе выплачивать ему 5 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16