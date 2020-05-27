"Милан" интересуется форвардами "Наполи" и "Реала"

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"Милан" интересуется форвардами "Наполи" и "Реала"

"Милан" находится в поисках нового центрального форварда.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сферу интересов "россонери" входят нападающий "Реала" Лука Йович и форвард "Наполи" Аркадиуш Милик.

Соглашение Милика с клубом истекает летом 2021 года, но президент неаполитанцев не станет отпускать игрока задешево.

"Реал" оценивает Йовича в 40-50 миллионов евро. Кроме того, футболисту придется пойти на понижение зарплаты, так как "Милан" не сможет позволить себе выплачивать ему 5 миллионов евро за сезон.

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