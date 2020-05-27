У защитника "Рубина" обнаружили коронавирус

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У защитника "Рубина" обнаружили коронавирус

Защитник "Рубина" Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает сайт клуба, игрок находится у себя дома на самоизоляции и с другими футболистами и сотрудниками клуба он не контактировал.

Отметим, что это второй случай заражения коронавирусом в "Рубине". Ранее заболевание было обнаружено у Константина Плиева.

Остальные футболисты могут приступать к тренировкам небольшими группами, так как их тесты оказались отрицательными.

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