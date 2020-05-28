В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны

Теги серия акубок италии

В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление касательно возобновления Серии А.

"Руководители провели очень продуктивную встречу. Если эпидемиологическая ситуация изменится, а мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B - плей-офф, а также план C - фиксация положения команд.

В результате можно заявить, что Серия А возобновится 20 июня", - приводит слова министра La Gazzetta dello Sport.

Также сообщается, что 13 и 14 июня должны пройти ответные полуфинальные игры Кубка Италии. Финал может состояться 17 июня.

Читайте также: В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Стало известно, кто получит приоритетное право на посещение матчей РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов