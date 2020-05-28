В Италии назвали даты возобновления Серии А и кубка страны

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сделал заявление касательно возобновления Серии А.

"Руководители провели очень продуктивную встречу. Если эпидемиологическая ситуация изменится, а мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B - плей-офф, а также план C - фиксация положения команд.

В результате можно заявить, что Серия А возобновится 20 июня", - приводит слова министра La Gazzetta dello Sport.

Также сообщается, что 13 и 14 июня должны пройти ответные полуфинальные игры Кубка Италии. Финал может состояться 17 июня.

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