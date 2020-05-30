Глушаков отреагировал на слухи о своем возвращении в "Спартак"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался о слухах про свое возвращение в "Спартак".

"Странно, вчера писали, что соглашение не продлили, потом - что продлили, сегодня - "Спартак". Новости появляются почти каждый день - узнаю их от вас. Я ранее уже заявлял, что продлил контракт с "Ахматом" до окончания сезона и сейчас все мои мысли только о футболе, тренировках и возобновлении чемпионата.

Если я когда-то обмолвился, что хочу вернуться в "Спартак", то не нужно меня сразу туда отправлять. У меня большие амбиции и много сил для решения больших задач. Однако о всех контрактах нужно думать после окончания сезона, сейчас - только работа и задачи клуба в чемпионате", - заявил Глушаков.

Напомним, что Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год.

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